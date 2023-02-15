"ChatGPT".. هل يُجمّد الابتكار الإبداعي ويهزُّ مرتكزات الإعلام؟

ويستعرض المشاركون تداعيات هذا التحول الهائل على مستقبل الإعلام بأشكاله التقليدية والحديثة، إلى جانب التطرق إلى نموذج الذكاء الاصطناعي الأشهر في كتابة المحتوى ومعالجة اللغة على الإنترنت (ChatGPT)، والأثر الذي سيشكله على مستقبل الإعلاميين والمؤلفين وكتّاب المحتوى، بوصفه مثالًا حيًا على المُهددات المستقبلية لاستدامة الرسالة الإعلامية والكتابة الإبداعية بشكلها الطبيعي، في ضوء الإحصائيات الحديثة التي تشير إلى أنه أصبح اليوم التطبيق المستهلك الأسرع نموًا في التاريخ، والإقبال الكبير على استخدامه والاستعانة به في كتابة المحتوى والمعرفة.