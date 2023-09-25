مدير صحة الطائف يهنئ القيادة باليوم الوطني الـ ٩٣ لتوحيد المملكة

رفع مدير الشؤون الصحية بالطائف، سعيد بن جابر القحطاني، التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- بمناسبة ذكرى اليوم الوطني ٩٣.
وقال القحطاني في كلمةٍ له بهذه المناسبة: اليوم الوطني ما هو إلا مظهر من مظاهر الفرح وحب الشعب لهذه الأرض الطيبة المباركة، نتذكر فيه تضحيات قائد ومؤسس هذه البلاد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال سعود - طيب الله ثراه -, وكذلك ما قدمه أبناؤه الملوك من بعده، من أجل رفاهية هذا الشعب وأن يكون في مصاف الدول المتقدمة.
وبهذه المناسبة تتقدم "صحة الطائف" لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظهما الله - بخالص التهاني والتبريكات بهذه المناسبة العزيزة والكبرى.
واختتم القحطاني كلمته سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين . وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وعزها".
هذا وقد احتفلت مديرية الشؤون الصحية بالطائف اليوم الاثنين، باليوم الوطني الـ ٩٣ لتوحيد المملكة بحضور مدير الشؤون الصحية بالطائف، وعدد من قيادات صحة الطائف ومنسوبي ومنسوبات المديرية.