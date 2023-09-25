مدير صحة الطائف يهنئ القيادة باليوم الوطني الـ ٩٣ لتوحيد المملكة

وقال القحطاني في كلمةٍ له بهذه المناسبة: اليوم الوطني ما هو إلا مظهر من مظاهر الفرح وحب الشعب لهذه الأرض الطيبة المباركة، نتذكر فيه تضحيات قائد ومؤسس هذه البلاد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال سعود - طيب الله ثراه -, وكذلك ما قدمه أبناؤه الملوك من بعده، من أجل رفاهية هذا الشعب وأن يكون في مصاف الدول المتقدمة.