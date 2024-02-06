"المطرية الـ 8" تنطلق غداً وتمتد وتتوسّع.."الحصيني": ديمية غزيرة وهذه مناطقها

توقّع الباحث في الطقس، العضو المؤسّس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، حالة جوية ممطرة على أجزاءٍ من المملكة والخليج، تعد الحالة الجوية الممطرة الثامنة لموسم 1445هـ، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تستمر أياماً عدة بدايتها من غد الأربعاء، بحسب النماذج العددية للطقس.