شاهد.. كفاءات نسائية لتوفير خدمات نوعية بالتوسعة الشمالية للمسجد الحرام

تحرص الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، في العديد من الخدمات لقاصدات المسجد الحرام، عن طريق وكالة الشؤون النسائية، على توفير كفاءات نسائية تتولى الجانب التعليمي والخدمي والفني والتشغيلي للخدمات النسائية المقدمة بالتوسعة الشمالية للمسجد الحرام.
ويستقبل القسم النسائي بمعهد الحرم المكي الشريف، الطالبات في مختلف المراحل الدراسية، وسط أجواء مفعمة بالنشاط والاجتهاد، ووفق الخطط المعتمدة بتوزيع المقررات الدراسية وتوفير المقاعد الدراسية والفصول؛ لخلق منظومة تعليمية متطورة تتواءم مع رسالة الحرمين الشريفين السامية وأهداف العملية التعليمية بمعهد الحرم المكي الشريف؛ فيما يواصل الشطر النسائي بكلية الحرم المكي الشريف بقسم الشريعة، اعتماد الطرق المثلى للارتقاء بالمستوى التعليمي النسائي والنهوض بمسيرته الإدارية والأكاديمية بقيادة كوادر تعليمية نسائية مؤهلة علميًّا وعمليًّا.
ومن الخدمات الميدانية النسائية المقدمة لقاصدات البيت الحرام ومنسوباته، تفويج الحشود إلى التوسعة الشمالية لتخفيف حدة الضغط على توسعة الملك فهد -يرحمه الله- خصوصًا إقامة صلاة الجمعة، كما تتواجد كفاءات نسائية لتوفير العبوات المغلقة لماء زمزم، وتوفير الحافظات المبردة وغير المبردة، وتعقيم المصليات وعمليات غسل وتعقيم وتطهير المسجد الحرام ومرافقه الخارجية وفق أعلى المعايير الصحية، والإشراف على ضبط العمليات الأمنية للدخول والخروج لقاصدات البيت الحرام بكل يسر وسهولة؛ حفاظًا على أمن وروحانية المسجد الحرام.
تأتي هذه الجهود تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة -رعاها الله- في إيصال رسالة الحرمين الشريفين للعالم أجمع ووفق توجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، والدعم المتواصل من مستشار ومساعد الرئيس العام للشؤون التطويرية النسائية الدكتورة العنود بنت خالد العبود، والتي تأتي منسجمة مع رسالة الحرمين الشريفين المباركة، المتناغمة مع الرؤية الطموحة للمملكة 2030م نحو تعزيز منظومة الخدمات النسائية، وتمكينًا للمرأة في خدمة قاصدات الحرمين الشريفين.