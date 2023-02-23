شاهد.. كفاءات نسائية لتوفير خدمات نوعية بالتوسعة الشمالية للمسجد الحرام

تأتي هذه الجهود تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة -رعاها الله- في إيصال رسالة الحرمين الشريفين للعالم أجمع ووفق توجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، والدعم المتواصل من مستشار ومساعد الرئيس العام للشؤون التطويرية النسائية الدكتورة العنود بنت خالد العبود، والتي تأتي منسجمة مع رسالة الحرمين الشريفين المباركة، المتناغمة مع الرؤية الطموحة للمملكة 2030م نحو تعزيز منظومة الخدمات النسائية، وتمكينًا للمرأة في خدمة قاصدات الحرمين الشريفين.