الرياض تشهد انطلاق الموسم السادس من "ملتقى ومعرض الطب التجميلي EMF"

ينطلق في العاصمة الرياض ملتقى الطب التجميلي والمراكز العلاجية التجميلية ومراكز التغذية والحمية في موسمه السادس، بعد النجاح الكبير الذي حققه خلال دوراته السابقة؛ إذ استقطب في آخر موسم أكثر من 28 ألف زائر، وشارك فيه ما يقارب مائة مستشفى ومركز طبي تجميلي، وشهد إقامة ما يقارب 100 ورشة عمل ولقاء مفتوح مع أمهر الاستشاريين والأطباء المتخصصين في القطاع الطبي التجميلي.