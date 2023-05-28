الرياض تشهد انطلاق الموسم السادس من "ملتقى ومعرض الطب التجميلي EMF"

ينطلق في العاصمة الرياض ملتقى الطب التجميلي والمراكز العلاجية التجميلية ومراكز التغذية والحمية في موسمه السادس، بعد النجاح الكبير الذي حققه خلال دوراته السابقة؛ إذ استقطب في آخر موسم أكثر من 28 ألف زائر، وشارك فيه ما يقارب مائة مستشفى ومركز طبي تجميلي، وشهد إقامة ما يقارب 100 ورشة عمل ولقاء مفتوح مع أمهر الاستشاريين والأطباء المتخصصين في القطاع الطبي التجميلي.
ويُعتبر الملتقى الحدث السنوي الأبرز بالسعودية في عالم الطب التجميلي الذي يجمع المراكز العلاجية التجميلية ومراكز التغذية والحمية والرشاقة، ويتيح للمستشفيات والمراكز الطبية المميزة لقاء الجمهور، وتعريفه بأحدث التطورات في عالم الطب التجميلي.
ويضم الملتقى أبرز وأهم العيادات والمراكز المتميزة في عالم الطب التجميلي، ويشارك فيه نخبة من أهم وأبرز الأطباء في المملكة، ويمثل فرصة لتعريف الجمهور بأبرز المستجدات والخدمات في عالم الطب التجميلي.
ويهدف الملتقى إلى تعزيز الصحة العامة، ونشر الوعي، وتثقيف الزوار بمستجدات القطاع وما يشهده من تقنيات حديثة، كما يتيح لمرتاديه خيارات متعددة من الخدمات الطبية التجميلية المتطورة المقدَّمة من المشاركين.
ويستقبل الملتقى الزوار والمهتمين يوميًّا من الساعة الحادية عشرة صباحًا حتى الساعة الحادية عشرة مساء، وستقدم الكثير من المفاجآت والعروض الحصرية والخصومات.
يُذكر أن السعودية تحتل صدارة الإقبال عربيًّا على عمليات التجميل، بحسب الجمعية العالمية لجراحة التجميل.