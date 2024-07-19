محليات
الأجهزة الأمنية باشرت.. العثور على "مفقود حي بدر النموذجي" متوفىً بـ"سعود الطبية"
كان يعاني من جلطات بالرأس وسكري.. و"سبق" تفاعلت مع فقدانه ونشرت مناشدة ذويه
قال عبدالله ابن "مفقود حي بدر النموذجي" إنه تم العثور على والده متوفّى في مدينة الملك سعود الطبية "الشميسي"؛ حيث باشرت الأجهزةُ الأمنية الواقعة، وجارٍ استكمال الإجراءات اللازمة.
وكانت أسرة الفقيد قد أعلنت عن فقدانه منذ يوم السبت الماضي الموافق 7/ 1/ 1446، بعد أن غادر المنزل، وقد نشرت "سبق" مناشدة من ذوية للبحث عنه حملت عنوان: (خرج قبل أسبوع ولم يعُد.. أسرة المفقود "علي مبارك" تناشد البحث عن والدهم).
وقال عبدالله، حينها عبر المناشدة: والدي يعاني من عدة جلطات بالرأس ومرض السكري، وخرج من منزلنا في حي بدر النموذجي جنوب الرياض عصر السبت الماضي، ولم يعد".
ودعا حينها، أيضاً، كل من يشاهد والده أو يعرف عنه معلومات للمبادرة بإبلاغ الجهات الأمنية أو الاتصال على رقم هاتفه.