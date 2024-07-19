الأجهزة الأمنية باشرت.. العثور على "مفقود حي بدر النموذجي" متوفىً بـ"سعود الطبية"

وكانت أسرة الفقيد قد أعلنت عن فقدانه منذ يوم السبت الماضي الموافق 7/ 1/ 1446، بعد أن غادر المنزل، وقد نشرت "سبق" مناشدة من ذوية للبحث عنه حملت عنوان: (خرج قبل أسبوع ولم يعُد.. أسرة المفقود "علي مبارك" تناشد البحث عن والدهم).