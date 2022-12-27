"الأرصاد" يبشر بحالة ماطرة جديدة تبدأ الخميس وتستمر للثلاثاء.. ومعظم المناطق حاضرة

تفصيلًا، أعلن المركز عن توقعاته لهطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة، ابتداءً من مساء الخميس 29/ 12/ 2022م إلى الثلاثاء 3/ 1/ 2023م موضحًا أنه سيكون هناك هطول أمطار رعدية على معظم المناطق من مساء يوم الخميس إلى السبت، ويستمر هطول الأمطار الرعدية على معظم المناطق من يوم الأحد إلى الثلاثاء.