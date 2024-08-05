"إغاثي الملك سلمان" يوزع 858 سلة غذائية بمديريتي الضالع والشعيب

كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 120 خيمة و 290 حقيبة إيوائية في مديريتي المدينة والوادي بمحافظة مأرب، استفاد منها 290 أسرة، وذلك ضمن مشروع توزيع المواد الإيوائية الطارئة في اليمن.