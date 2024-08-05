"إغاثي الملك سلمان" يوزع 858 سلة غذائية بمديريتي الضالع والشعيب

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 858 سلة غذائية في مديريتي الضالع والشعيب بمحافظة الضالع، استفاد منها 6.006 أفراد بواقع 858 أسرة، وذلك ضمن مشروع توزيع المساعدات الغذائية في اليمن للعام 2024م.
ويأتي ذلك في إطار جهود المملكة ممثلة بالمركز لتلبية الاحتياجات الأساسية من الغذاء للنازحين والأسر الأشد ضعفًا في اليمن.
كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 120 خيمة و 290 حقيبة إيوائية في مديريتي المدينة والوادي بمحافظة مأرب، استفاد منها 290 أسرة، وذلك ضمن مشروع توزيع المواد الإيوائية الطارئة في اليمن.
ويأتي ذلك في إطار جهود المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة لتحسين الظروف المعيشية لأبناء الشعب اليمني الشقيق خلال الأزمة الإنسانية الراهنة التي تمر بهم.