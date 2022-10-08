"المحيا" لـ"سبق": تغطيات وسائل الإعلام لفعاليات "كتاب الرياض" غير مُرضية ولا ترقى لمستوى الحدث

وحول الحلول التي يراها لمعالجة الأداء غير المُرضي لوسائل الإعلام، اقترح كبير المذيعين في قناة السعودية على وزارة الثقافة، ممثلة في هيئة الأدب والنشر والترجمة الجهة المنظمة للمعرض، عقد لقاءات وورش عمل مع المتخصصين، تتمخض عنها خطة شاملة للتغطية الإعلامية، سواء على مستوى وسائل الإعلام التقليدية، أو الحديثة، وتزويد الإعلاميين ببيانات حديثة عن حجم المبيعات اليومية في المعرض وعدد الزائرين.