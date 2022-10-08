"المحيا" لـ"سبق": تغطيات وسائل الإعلام لفعاليات "كتاب الرياض" غير مُرضية ولا ترقى لمستوى الحدث

قال كبير المذيعين في قناة السعودية محمد المحيا لـ"سبق": "إن تغطيات وسائل الإعلام المختلفة لفعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب، كانت جيدة؛ لكنها غير مُرضية ولا ترقى إلى مستوى الحدث الثقافي الأهم عربيًّا فيما يخص الثقافة والكتاب".
وأرجع "المحيا" السبب إلى عدم وجود رؤية واستراتيجية واضحة للتغطية الإعلامية قبل انطلاق المعرض.
وحول الحلول التي يراها لمعالجة الأداء غير المُرضي لوسائل الإعلام، اقترح كبير المذيعين في قناة السعودية على وزارة الثقافة، ممثلة في هيئة الأدب والنشر والترجمة الجهة المنظمة للمعرض، عقد لقاءات وورش عمل مع المتخصصين، تتمخض عنها خطة شاملة للتغطية الإعلامية، سواء على مستوى وسائل الإعلام التقليدية، أو الحديثة، وتزويد الإعلاميين ببيانات حديثة عن حجم المبيعات اليومية في المعرض وعدد الزائرين.
وقال "المحيا": "لا يوجد مصدر رسمي لاستقاء المعلومات اللازمة لإعداد التقارير الميدانية عن فعاليات المعرض، فموظفو وزارة الثقافة يتذرعون بأنهم غير مصرح لهم بالحديث"، وتساءل: إذن أين المسؤول المخول بإعطاء المعلومات والبيانات الرسمية لوسائل الإعلام.