معرض "ريستاتكس الرياض العقاري 2024" يختتم فعالياته بتوقيع 83 اتفاقية بقيمة 8 مليار ريال

من جانبه، قدَّم محمد حسين الفراج، الرئيس التنفيذي لشركة "رامتان" الشركة المنظمة للمعرض؛ شكره العميق لوزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبد الله الحقيل على دعمه ورعايته للمعرض، كما قدم شكره للهيئة العامة للعقار، ولكافة الجهات المشاركة سواءً من القطاع الحكومي أو القطاع الخاص على جهودهم الكبيرة ودورهم الفعّال في إنجاح فعاليات المعرض، مشيداً بالابتكار والتنوع في المشاريع الإسكانية المقدمة من شركات التطوير العقاري والحلول التمويلية المطروحة التي تساهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال دورها في تسهيل تملَّك السعوديين للمساكن وبالتالي رفع نسبة التملك إلى 70% وفقًا للخطط المستهدفة في برامج الإسكان.