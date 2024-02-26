معرض "ريستاتكس الرياض العقاري 2024" يختتم فعالياته بتوقيع 83 اتفاقية بقيمة 8 مليار ريال

اختتمت بنجاح في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض؛ فعاليات معرض "ريستاتكس الرياض العقاري 2024" التي أقيمت تحت رعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبد الله الحقيل، بمشاركة عدد كبير من الجهات الحكومية والتمويلية والبنوك السعودية، وشركات التطوير العقاري.
وقد شهد المعرض، حضورًا نوعيًا لفعالياته تجاوزت50 ألف زائر. كما شهد توقيع 83 اتفاقية بقيمة 8 مليار ريال، وإطلاق 3 صناديق عقارية استثمارية بقيمة تجاوزت مليار ريال، عكست قوة القطاع العقاري، وأكدت النجاح الكبير للمعرض الذي يعتبر أكبر حدث عقاري يُقام في المملكة.
من جانبه، قدَّم محمد حسين الفراج، الرئيس التنفيذي لشركة "رامتان" الشركة المنظمة للمعرض؛ شكره العميق لوزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبد الله الحقيل على دعمه ورعايته للمعرض، كما قدم شكره للهيئة العامة للعقار، ولكافة الجهات المشاركة سواءً من القطاع الحكومي أو القطاع الخاص على جهودهم الكبيرة ودورهم الفعّال في إنجاح فعاليات المعرض، مشيداً بالابتكار والتنوع في المشاريع الإسكانية المقدمة من شركات التطوير العقاري والحلول التمويلية المطروحة التي تساهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال دورها في تسهيل تملَّك السعوديين للمساكن وبالتالي رفع نسبة التملك إلى 70% وفقًا للخطط المستهدفة في برامج الإسكان.
وعبَّر الفراج عن تفاؤله بمستقبل قطاع العقارات في المملكة، مشيراً إلى أن نجاح معرض ريستاتكس الرياض العقاري 2024 يعكس النمو والتقدم المستمر في هذا القطاع الحيوي الذي يعتبر أحد اهم روافد الاقتصاد الوطني. مؤكدًا أن الدورة القادمة ستشهد المزيد من التطور والأفكار الإبداعية المواكبة للتطورات المتسارعة التي تشهدها المملكة في كافة القطاعات.