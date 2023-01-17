"وزير المالية": العملات الرقمية مخاطرة بالخصوصية وبيانات العملاء.. لكنها رائعة للدول النامية

أوضح وزير المالية محمد الجدعان، اليوم، أنه عند إصدار العملات الرقمية للبنوك المركزية، فإنه يترتب على ذلك مخاطرة بالخصوصية وببيانات العملاء.
وقال خلال مشاركته في في جلسة حوارية بعنوان (المؤسسات المالية: الابتكار تحت الضغط) ضمن فعاليات منتدى الاقتصادي العالمي "دافوس"، رغم ذلك، إلا أن العملات الرقمية للبنوك المركزية، ستكون أداة رائعة للدول النامية.
وتشارك المملكة بوفد رفيع المستوى في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2023، الذي بدأ بمدينة دافوس السويسرية، ويرأس الوفد الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بهدف تعزيز التعاون الدولي وإيجاد مزيد من الحلول المشتركة لمواجهة التحديات الجيوسياسية والاقتصادية والتنموية والاجتماعية.