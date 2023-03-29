الصين.. مشروع "أرامكو هواجين" يضع حجر الأساس لبناء مصفاة جديدة ومجمع بتروكيميائيات

وقال النائب التنفيذي للرئيس للتكرير والكيميائيات والتسويق في أرامكو السعودية، محمد يحيى القحطاني: "يمثل هذا المجمع علامة فارقة في جهودنا لدعم قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق على مستوى عالمي ومتكامل في الصين؛ حيث ستؤدي البتروكيميائيات دورًا حيويًّا في نجاحنا المشترك، وبمجرد الانتهاء من هذا المشروع، نعتقد أن (أرامكو هواجين) ستكون نموذجًا يمضي بخطى ثابتة في قطاع صناعة البتروكيميائيات الحديثة في الصين، ولديها القدرة على تقديم المنتجات منخفضة الكربون، والمواد الكيميائية، والمواد المتقدمة".