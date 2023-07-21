بمؤلف جديد.. دارة الملك عبدالعزيز تؤصل جهود ومناهج المملكة في خدمة علوم القرآن

وأكد مؤلف الكتاب أنه من النادر أن يكون هناك عالم من علماء المملكة العربية السعودية إلا وله مشاركة وإسهام في علوم القرآن، مشيدًا بنظام التعليم في المملكة العربية السعودية المرتكز على العلم الشرعي الذي أسهم في ازدهار حركة التأليف في علوم القرآن؛ حيث إن كثيرًا من المؤلفات كان الأصل منها خدمة طلاب الجامعات أو تلبية طلب بعض المتخصصين.