بعد لقائه بالمواطنين في مزارعهم.. "الفضلي" يتفقّد مشاريع "البيئة" بالطائف

قام وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، بجولة تفقُّدية لعددٍ من مشاريع المنظومة في محافظة الطائف؛ حيث اطلع على سير الخدمات التي تقدمها المنظومة للمستفيدين في المحافظة.
وشملت جولة الوزير والوفد المرافق له، زيارةَ عددٍ من المشاريع المائية والمواقع الزراعية بالمحافظة؛ حيث تفقّد مشروع الخزن الاستراتيجي للمياه بالطريق الدائري في الطائف، وخزان وأشياب المياه في بني سعد بالشفا، كما زار عددًا من مزارع المواطنين الخاصة في الشفا وبني مالك، ووقف على حجم إنتاجها من الفواكه والخضراوات، واستمع إلى احتياجات أصحابها لتعزيز الإنتاج.
والتقى المهندس "الفضلي" بالمواطنين، واستمع إلى احتياجاتهم واستفساراتهم حول الخدمات التي تقدمها المنظومة من خلال فرع الوزارة بالمحافظة، مؤكدًا لهم حرص الوزارة على دعم المشاريع التنموية التي تقدم الخدمات للمواطنين في مجالات البيئة والمياه والزراعة، وبذل كل الجهد للاهتمام بها بما يدعم استراتيجيات قطاعات البيئة والمياه والزراعة؛ وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
ورافق وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، خلال الزيارة؛ عددٌ من المسؤولين بالوزارة والقطاعات التابعة لها.