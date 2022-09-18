بعد لقائه بالمواطنين في مزارعهم.. "الفضلي" يتفقّد مشاريع "البيئة" بالطائف

وشملت جولة الوزير والوفد المرافق له، زيارةَ عددٍ من المشاريع المائية والمواقع الزراعية بالمحافظة؛ حيث تفقّد مشروع الخزن الاستراتيجي للمياه بالطريق الدائري في الطائف، وخزان وأشياب المياه في بني سعد بالشفا، كما زار عددًا من مزارع المواطنين الخاصة في الشفا وبني مالك، ووقف على حجم إنتاجها من الفواكه والخضراوات، واستمع إلى احتياجات أصحابها لتعزيز الإنتاج.