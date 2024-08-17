بين 18 لـ 19 ساعة.. "المسند": هذه أطول رحلة جوية مستمرة فوق سطح البحر

قال نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند؛ إن رحلة الطيران من لوس أنجلوس (LAX) إلى ملبورن في أستراليا (MEL) هي واحدة من أطول الرحلات الجوية المستمرة فوق سطح البحر، لكنها ليست هي الأطول على الإطلاق، لكنها رحلة طويلة جداً.
وأضاف "المسند"؛ المسافة تبلغ نحو 12,750 كم، تقطعها بين 15 إلى 16 ساعة، حسب الظروف الجوية.
وتابع في تغريدة على حسابه في "إكس"، أن أطول رحلة جوية مستمرة فوق سطح البحر هي الرحلة من مدينة سنغافورة إلى نيويورك، وتُشغل بوساطة الخطوط الجوية السنغافورية، حيث تقطع مسافة 15,300 كم وتستغرق بين 18 إلى 19 ساعة، حسب الرياح والمسار المحدّد.