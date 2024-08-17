بين 18 لـ 19 ساعة.. "المسند": هذه أطول رحلة جوية مستمرة فوق سطح البحر

قال نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند؛ إن رحلة الطيران من لوس أنجلوس (LAX) إلى ملبورن في أستراليا (MEL) هي واحدة من أطول الرحلات الجوية المستمرة فوق سطح البحر، لكنها ليست هي الأطول على الإطلاق، لكنها رحلة طويلة جداً.