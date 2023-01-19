"الشريف إكس" توقع مذكرة تفاهم مع شركة غازابل"Gasable" في مجال الطاقة والسيارات الكهربائية

وقعت "الشريف إكس" لحلول شواحن السيارات الكهربائية مع شركة غازابل"Gasable" المتخصصة في حلول موارد الطاقة مذكرة تفاهم في مجال الطاقة وشحن السيارات الكهربائية. تم التوقيع من قبل المدير التجاري للشريف إكس م. محمد المساوى و أ. علي غنيم الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لشركة غازابل يوم 15 يناير 2023.
وتأتي هذه الاتفاقية الاستراتيجية كحلقة من سلسلة اتفاقيات ومبادرات للشريف إكس في تطوير البنية التحتية في مجال الطاقة، لتشغيل أكبر شبكة شحن المركبات الكهربائية حول المملكة والتي أقدمت عليها بدءًا من الربع الثاني لعام 2022؛ امتدادًا لالتزام "الشريف القابضة" بالمساهمة النوعية في نقل أحدث تقنيات الطاقة النظيفة إلى المملكة مواصلة مساعيها في تمكين شواحن السيارات الكهربائية بالتعاون مع الجهات الرائدة في قطاع الطاقة، بهدف التشجيع على اقتناء وسائل نقل خالية الانبعاثات الكربونية.
وفق ذلك صرح الرئيس التنفيذي لمجموعة الشريف القابضة أ. نواف بن فايز الشريف:" تشهد شركة الشريف إكس نقلة نوعية وخطوات متسارعة للمضي قدما في تحقيق الأهداف المرجوة بالنهوض بهذا المجال الواعد وكجزء لا يتجزأ من رؤية المملكة 2030. نعمل في الشريف أكس على بناء أنظمة متكاملة لدعم وتسهيل قدوم المركبات الكهربائية الى المملكة، يأتي هذا بالابتكار والتنوع في تقديم الخدمات غير المسبوقة تأكيدًا على الاستراتيجيات والأهداف المعلن عنها من قبلنا."
ومن جهته أعرب الرئيس التنفيذي لغازابل وعضو مجلس الإدارة السيد علي غنيم عن تفاؤله بالشراكة وفرص التعاون المتعددة مع شركة الشريف إكس: " ان تطبيق غازابل يتوجه الآن إلى التوسع في نطاق خدمات الطاقة المتجددة وتحديدًا الكهرباء كجزء أساسي من خطة النمو في المملكة العربية السعودية ومواكبة للفرص التي توفرها الجهات الحكومية في هذا النطاق ضمن رؤية 2030."
يشار أن غازابل منصة تكنولوجيا متخصصة في توصيل موارد الطاقة من الموردين إلى المستخدمين، حيث تستخدم أحدث التقنيات لتسهيل الحصول على موارد الطاقة بخطوات بسيطة تناسب الأفراد والمنشآت. كما تساهم في زيادة الطلبات للموردين مما يسهل عليهم التركيز على التطوير عملياتهم بدلا من بذل مجهود لاستقطاب العملاء؛ إذ تتيح منصاتها طلب الغاز والمياه والبنزين وغيرها من موارد الطاقة إلى الموقع المحدد.
والجدير بالذكر أن مجموعة الشريف القابضة، الشركة الأم للشريف إكس والتي تتخذ من جدة مقرًا لها، تأسست عام 1980م ونجحت الشريف إكس لحلول السيارات الكهربائية حتى الآن في توقيع عدة تعاونات لتعزيز البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية، ومنها مع أمانة المدينة المنورة وبوليفارد جدة وذيب لتأجير السيارات ومناخات وأكبر المحطات كـ بترولي وبنزين وبنزول. كما تتطلع المجموعة لتقديم مثال يُحتذى به للاستثمار المحلي في مشاريع الطاقة في المملكة العربية السعودية بتقديم الابتكارات وجلب التقنيات لقطاع الطاقة النظيفة السعودي.