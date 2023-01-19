"الشريف إكس" توقع مذكرة تفاهم مع شركة غازابل"Gasable" في مجال الطاقة والسيارات الكهربائية

وتأتي هذه الاتفاقية الاستراتيجية كحلقة من سلسلة اتفاقيات ومبادرات للشريف إكس في تطوير البنية التحتية في مجال الطاقة، لتشغيل أكبر شبكة شحن المركبات الكهربائية حول المملكة والتي أقدمت عليها بدءًا من الربع الثاني لعام 2022؛ امتدادًا لالتزام "الشريف القابضة" بالمساهمة النوعية في نقل أحدث تقنيات الطاقة النظيفة إلى المملكة مواصلة مساعيها في تمكين شواحن السيارات الكهربائية بالتعاون مع الجهات الرائدة في قطاع الطاقة، بهدف التشجيع على اقتناء وسائل نقل خالية الانبعاثات الكربونية.