بالصور.. وزير الشؤون الإسلامية يُدشن المرحلة الأولى من مشروع "آمر"

ويشمل المشروع إطلاق تطبيق "آمر" على الهواتف الذكية، بالإضافة إلى أكثر من 150 خدمة مقسمة على مجموعة من الحزم تأتي تباعًا لتغطي موظفي ديوان الوزارة وفروعها في جميع مناطق المملكة، بهدف تهيئة البيئة الإدارية للانتقال إلى مفهوم الموارد البشرية الشامل.