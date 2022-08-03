بالصور.. وزير الشؤون الإسلامية يُدشن المرحلة الأولى من مشروع "آمر"

دشن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم الأربعاء، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض؛ المرحلة الأولى من مشروع الدعم الفني لأنظمة الموارد البشرية والواجهات المحسنة للخدمة "آمر" في خمسة فروع بمناطق المملكة.
ويهدف المشروع إلى تحسين تجربة المستخدمين، وتسهيل وتسريع الوصول للخدمات المقدمة لهم، للارتقاء بخدماتها الإلكترونية، ورفع مستوى جودة البيانات، وتحقيق التكامل مع المنصات الحكومية ذات العلاقة، ومواكبة لرؤية المملكة 2030.
ويشمل المشروع إطلاق تطبيق "آمر" على الهواتف الذكية، بالإضافة إلى أكثر من 150 خدمة مقسمة على مجموعة من الحزم تأتي تباعًا لتغطي موظفي ديوان الوزارة وفروعها في جميع مناطق المملكة، بهدف تهيئة البيئة الإدارية للانتقال إلى مفهوم الموارد البشرية الشامل.
وتشمل المرحلة الأولى من المشروع: فروع الوزارة في كل من منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة والحدود الشمالية والجوف والأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة.
ويعد تطبيق "آمر" للأجهزة الذكية ضمن مخرجات مشروع "التشغيل والدعم الفني لأنظمة الموارد البشرية"، الذي تنفذه الإدارة العامة للموارد البشرية بالتعاون مع الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالوزارة.
ويشتمل التطبيق على الإجازات الإلكترونية بأنواعها، وقسيمة الراتب، والتعاريف المختلفة، ومجموعة كبيرة من الخدمات تطلق تباعًا خلال الفترة المقبلة، بمشيئة الله.
ويأتي هذا المشروع ضمن خطط الوزارة لرفع مستوى جودة العمل وزيادة كفاءة الإنتاج بالوزارة وتسهيل كل الخدمات لجميع العاملين في الوزارة، بما ينعكس إيجابيًّا على الأداء العام للموظفين وتحسين بيئة العمل تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.