42 مئوية.. مدينتان تسجّلان أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأربعاء، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت الأحساء والخرج أعلى درجة حرارة بـ 42 مئوية، فيما سجّلت طريف والقريات أقل درجة حرارة 15 مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: الأحساء والخرج 42 مئوية، مكة المكرّمة والدمام 41 درجة، وكل من الرياض ووادي الدواسر 40 درجة.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت طريف في أدنى القائمة بـ 15 مئوية، تليها أبها وحائل والباحة 16 درجة، والقريات 17 مئوية.
وسجّلت أبها وجازان وينبع والباحة أعلى رطوبة بنسبتَي 90% و85%.