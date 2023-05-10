42 مئوية.. مدينتان تسجّلان أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأربعاء، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت الأحساء والخرج أعلى درجة حرارة بـ 42 مئوية، فيما سجّلت طريف والقريات أقل درجة حرارة 15 مئوية.