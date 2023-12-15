حتى نهاية نوفمبر.. استفادة "93,622" أسرة سعودية من برنامج "سكني"

وأوضح البرنامج، في بيان اليوم، أن عدد الأسر المستفيدة من البرنامج خلال شهر أكتوبر بلغ "11,073" أسرة، فيما بلغ عدد الأسر التي سكنت مسكنها الأول في الشهر نفسه "8,122" أسرة سعودية، بالاستفادة من باقات الدعم الاختيارية التي يتيحها "سكني" للأسر السعودية؛ حيث تمنح هذه الباقات المستفيد حلولًا مرنة ومتعددة عبر تقديم دعم فوري غير مستردّ لمستفيدي الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء والبناء الذاتي، بالشراكة مع صندوق التنمية العقارية والجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل والمطورين العقاريين، لافتًا النظر إلى أن هذه الباقات والخيارات المنوعة تأتي تأكيدًا من "سكني" على استمرارية الدعم السكني وأهمية تنوع الخيارات التمويلية والسكنية لتسريع وتيرة تملك الأسر السعودية لمنازلهم.