بتوجيه أمير عسير.. "40" سوقاً رمضانياً في جميع المحافظات

يترقب سكان منطقة عسير عودة أجواء شهر الخير والرحمة لسوق أبها الرمضاني وعديد الأسواق الأخرى في محافظات المنطقة، حيث لا تقتصر هذه الأسواق على بيع وشراء المأكولات الرمضانية والشعبية، بل أصبح ملتقى للأصدقاء والأحبة وسط أجواء تحفها روحانية الشهر الفضيل.
وفي هذا الصدد، ذكر أمين منطقة عسير المهندس عبدالله الجالي، عبر حسابه في "تويتر": وجهني أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال حفظه الله بإقامة أسواق وفعاليات رمضانية لتخدم جميع سكان محافظات عسير، وقدم لنا كل ما نحتاجه من دعم، لذلك قررنا وزملائي رؤساء البلديات إقامة أكثر من 40 سوقاً وفعالية رمضانية في جميع محافظات المنطقة.
يذكر أن أبرز ما يعرض في هذه الأسواق الرمضانية هي: السمبوسة والحلبة والكبدة والحنيذ وعديد من أنواع الخبز المحلي والتي يتم إعدادها في المنزل بأيادٍ نسائية، بالإضافة إلى بيع التمور والعسل والخضراوات والفواكه والأشجار العطرية والبخور وعديد من المواد المتنوعة، إلى جانب بعض الأشغال اليدوية المصنوعة من بيئة المنطقة وتراثها.