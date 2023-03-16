بتوجيه أمير عسير.. "40" سوقاً رمضانياً في جميع المحافظات

يذكر أن أبرز ما يعرض في هذه الأسواق الرمضانية هي: السمبوسة والحلبة والكبدة والحنيذ وعديد من أنواع الخبز المحلي والتي يتم إعدادها في المنزل بأيادٍ نسائية، بالإضافة إلى بيع التمور والعسل والخضراوات والفواكه والأشجار العطرية والبخور وعديد من المواد المتنوعة، إلى جانب بعض الأشغال اليدوية المصنوعة من بيئة المنطقة وتراثها.