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أهالي "ربوة جدة" يشتكون من بيع عمالة آسيوية الأسطوانات عبر السيارات المتنقلة

طالبوا الجهات المعنية بوقف هذا السلوك الذي ينطوي على تشويه بصري وسمعي
أهالي "ربوة جدة" يشتكون من بيع عمالة آسيوية الأسطوانات عبر السيارات المتنقلة
سعود الدعجاني
سعود الدعجاني

شكا عددٌ من المواطنين في حي الربوة بمدينة جدة من توزيع عمالة آسيوية تابعين لأحد محال الغاز الأسطوانات على المنازل داخل الحي؛ ما تسبب في إزعاجهم ومضايقتهم وسط مطالبتهم الجهات المعنية بالتدخل وإلزام محال بيع الغاز بعدم توزيع الأسطوانات على المطاعم والمنازل، عبر السيارات المتنقلة والاكتفاء بالبيع من داخل المحل.

حيث قال لـ"سبق"، المواطن عادل الغامدي من أهالي حي الربوة بجدة، إن عددًا من العمالة تمارس بيع أسطوانات الغاز داخل الحي بأسلوب أثار حفيظتهم نتيجة الإزعاج الكبير الناجم عن عملية الطرق أحيانًا بشدة على الأسطوانات والتنزيل والتحميل وبشكل يومي وبين ساعة وأخرى، مطالبًا الجهات المعنية بوقف هذا السلوك الذي به تشويه بصري وسمعي.

وألزمت عدد من الأمانات محال بيع الغاز بعدم توزيع الأسطوانات على المطاعم والمنازل عبر السيارات المتنقلة، والاكتفاء بالبيع داخل المحل.

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