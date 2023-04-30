أهالي "ربوة جدة" يشتكون من بيع عمالة آسيوية الأسطوانات عبر السيارات المتنقلة

حيث قال لـ"سبق"، المواطن عادل الغامدي من أهالي حي الربوة بجدة، إن عددًا من العمالة تمارس بيع أسطوانات الغاز داخل الحي بأسلوب أثار حفيظتهم نتيجة الإزعاج الكبير الناجم عن عملية الطرق أحيانًا بشدة على الأسطوانات والتنزيل والتحميل وبشكل يومي وبين ساعة وأخرى، مطالبًا الجهات المعنية بوقف هذا السلوك الذي به تشويه بصري وسمعي.