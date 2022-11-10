"الداخلية" تنفّذ 1.9 مليون عملية عبر منصة "أبشر" خلال أكتوبر

ونفّذت "أبشر" في شهر أكتوبر الماضي عملية إصدار وتجديد 73,271 جواز سفر سعودي، وإصدار وتجديد 643,106 إقامات وإصدار 228,367 تأشيرة خروج وعودة، وإلغاء 12,279 تأشيرة خروج نهائي، ونقل خدمات 11,969 مقيمًا، وتمديد 73,166 تأشيرة خروج وعودة، كما تم طلب 32,637 تقرير مقيم، وإصدار 1,769 تفويض استقبال القادمات للعمل، وخلال الشهر ذاته أكملت أبشر تنفيذ 35,965 عملية في خدمة بياناتي، وجدّدت 17,408 بطاقات هوية وطنية إلكترونيًا، وتم تقديم 81,893 طلب تحقق من صلاحية الهوية، وإصدار 11,954 سجل أسرة، والتعريف بـ 7,782 فرد أسرة.