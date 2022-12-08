الرياض في عيون الصينيين.. 7 صور صينية تحتفي بأبرز معالم العاصمة السعودية

نشرت وكالة "شينخوا" الصينية عدداً من الصور المميزة لأبرز معالم العاصمة السعودية الرياض، احتفاءً باستقبالها الرئيس الصيني شي جين بينغ، الذي يزور الرياض للمرة الثانية منذ توليه سدة الحكم.
وتنوعت الصور التي نشرتها الوكالة الصينية ما بين المعالم البارزة والمشاهد البانورامية للرياض، وقصر المربع التاريخي، وبرج مركز المملكة، إضافة إلى مشاهد ولقطات الأسواق والمعارض، والحي الصيني في منطقة "بوليفارد وورلد".
ويزور الرئيس الصيني شي جين بينغ المملكة بدعوةٍ كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، وذلك لحضور 3 قمم سعودية وخليجية وعربية مع الصين.