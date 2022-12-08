الرياض في عيون الصينيين.. 7 صور صينية تحتفي بأبرز معالم العاصمة السعودية

وتنوعت الصور التي نشرتها الوكالة الصينية ما بين المعالم البارزة والمشاهد البانورامية للرياض، وقصر المربع التاريخي، وبرج مركز المملكة، إضافة إلى مشاهد ولقطات الأسواق والمعارض، والحي الصيني في منطقة "بوليفارد وورلد".