45 مئوية.. "الأحساء" تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة و"السودة" الأدنى

وتَوقع المركز استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق: (نجران، جازان، عسير) والطريق الواصل بين الليث وجازان، كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض.