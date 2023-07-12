47 مئوية.. الأحساء والدهناء أعلى درجة حرارة بالمملكة وأبها الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأربعاء، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت الأحساء والدهناء 47 مئوية، فيما سجّلت أبها أقل درجة حرارة 20 مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة، اليوم، كالتالي: الأحساء والدهناء 47 مئوية، الدمام والصمان وحفر الباطن والخرج 46 مئوية، وكل من الرياض والتنهات ووادي الدواسر 45 درجة.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت أبها في أدنى القائمة بـ 20 مئوية، تليها الباحة 21 درجة، وطريف 22 مئوية.
وسجّلت الوجه وجدة وأبها وجازان والقنفذة أعلى رطوبة بنسبة 90% و75%.