السعودية تقدم العلاج لـ"17.543" طفلًا يعانون سوء التغذية الحادّ في أفغانستان

قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال الفترة من مايو 2023 وحتى مايو 2024م؛ خدماته العلاجية لـ"17.543" طفلًا يعانون سوء التغذية الحادّ في ولاية قندهار بأفغانستان، وذلك بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" والصندوق الائتماني الإنساني لأفغانستان التابع للبنك الإسلامي للتنمية.
وتضمن المشروعُ توزيعَ الأغذية العلاجية الجاهزة للاستخدام للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر وخمس سنوات عبر المراكز الصحية الموزعة في ولاية قندهار، بتكلفة قدرها "953.301" دولار أمريكي.
يذكر أن الصندوق الائتماني الإنساني لأفغانستان يديره البنك الإسلامي للتنمية؛ لتوجيه المساعدات الإنسانية وتلبية الاحتياجات الأساسية، وتعزيز الاعتماد على الذات والتنمية في أفغانستان، وتم إطلاق الصندوق في أعقاب قرار جماعي اتخذه مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في دورته الاستثنائية السابعة عشرة التي عقدت في 19 ديسمبر 2021م في مدينة إسلام آباد بجمهورية باكستان الإسلامية.
ويأتي ذلك استكمالًا للجهود التي بذلتها المملكة العربية السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة لتقديم العون للشعب الأفغاني الشقيق في مختلف مجالات الدعم الإنساني.