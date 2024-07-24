السعودية تقدم العلاج لـ"17.543" طفلًا يعانون سوء التغذية الحادّ في أفغانستان

يذكر أن الصندوق الائتماني الإنساني لأفغانستان يديره البنك الإسلامي للتنمية؛ لتوجيه المساعدات الإنسانية وتلبية الاحتياجات الأساسية، وتعزيز الاعتماد على الذات والتنمية في أفغانستان، وتم إطلاق الصندوق في أعقاب قرار جماعي اتخذه مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في دورته الاستثنائية السابعة عشرة التي عقدت في 19 ديسمبر 2021م في مدينة إسلام آباد بجمهورية باكستان الإسلامية.