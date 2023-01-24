هنا مكة والمدينة من 140 عامًا... هذه صور نادرة يعرضها "بينالي" الفنون الإسلامية

ومعظم هذه الصور يسجل بعض المعالم المهمة في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى تصوير بعض المشاعر والمعالم الدينية في كل من مكة والمدينة، بالإضافة إلى العديد من الصور التي التقطت للأماكن الأثرية التاريخية في العواصم والمدن العربية تعكس في مجملها تنوعاً لأشكال الحياة الاجتماعية والمعاملات العربية وتؤرخ للتطور المدني والمعماري فيها؛ حيث تظهر أسواقها ومساجدها وطرقاتها وكافة أشكال الحياة فيها، فضلاً عن المجموعة من الصور التي التقطت في مناسبات تاريخية مهمة لشخصيات سياسية واجتماعية بارزة.