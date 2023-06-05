القيادة تهنئ ملكة الدنمارك بذكرى يوم الدستور لبلادها

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للملكة مارجريت الثانية، ملكة مملكة الدنمارك، بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلادها.
وأعرب الملك، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لها، ولحكومة وشعب مملكة الدنمارك الصديق اطراد التقدم والازدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لملكة مملكة الدنمارك، بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلادها.
وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لها، ولحكومة وشعب مملكة الدنمارك الصديق المزيد من التقدم والازدهار.