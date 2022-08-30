سيارات ترددية.. مشروع مرتقب يُغيّر آلية الصعود إلى جبل النور

وعلمت "سبق" أن المشروع الذي يتخذ من سفح جبل النور مكانًا له، سينظم عملية الصعود إلى الجبل عن طريق سيارات ترددية، عبر مسارات خاصة تم إنشاؤها، وسيتم إغلاق مسار الصعود الحالي، واستبداله بالمسار الحديث الأكثر تنظيمًا.