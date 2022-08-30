سيارات ترددية.. مشروع مرتقب يُغيّر آلية الصعود إلى جبل النور

من المقرر أن يفتح مشروع مركز حراء الثقافي بمكة المكرمة، أبوابه الشهر الميلادي القادم، أمام الزوار، والذي يقع على مساحة تفوق 67 ألف متر مربع في منطقة جبل النور، ويحتوي على العديد من المكونات الثقافية والسياحية الجاذبة للسكان والزوار من الحجاج والمعتمرين.
ويحتوي المشروع المزمع افتتاحه الشهر المقبل على مركز لاستقبال الزوار ومعرض الوحي الذي يحكي قصة الوحي، ومتحف القرآن الكريم الذي يُعرّف بالقرآن الكريم بأسلوب العرض المتحفي ويحوي مجموعة من أنفس المخطوطات القرآنية، والعديد من المكونات الثقافية والسياحية الجاذبة للسكان والزوار من الحجاج والمعتمرين.
وعلمت "سبق" أن المشروع الذي يتخذ من سفح جبل النور مكانًا له، سينظم عملية الصعود إلى الجبل عن طريق سيارات ترددية، عبر مسارات خاصة تم إنشاؤها، وسيتم إغلاق مسار الصعود الحالي، واستبداله بالمسار الحديث الأكثر تنظيمًا.
ويأتي المشروع انطلاقًا من الأهمية التاريخية لهذا المكان التاريخي؛ ليكون مشروعًا ثقافيًّا، ووجهة سياحية تحكي قصة المكان وتُستثمر عطاءاته وتثري تجربة الزوار.