"مفتاح حديدي في المريء".. تدخّل طبي عاجل ينقذ حياة طفل بالطائف

وأوضح الفريق المعالج للحالة، أنه تم على الفور عمل منظار عاجل واستخراج مفتاح حديدي من المريء، كاد يودي بحياته، ثم متابعته في قسم التنويم من قِبَل الفِرَق التمريضية حتى استقرت الحالة وخرج بالسلامة ولله الحمد.