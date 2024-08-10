"إغاثي الملك سلمان" يواصل مشاريعه الخدمية وجهوده الإغاثية باليمن والسودان ولبنان

وفي السودان، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أول أمس، 743 حقيبة إيوائية، و743 حقيبة عناية شخصية للأسر الأكثر احتياجًا من النازحين في محلية كسلا بولاية كسلا في جمهورية السودان، استفاد منها 4.273 فردًا؛ وذلك ضمن مشروع تقديم مساعدات إيوائية عاجلة إلى جمهورية السودان للعام 2024م.