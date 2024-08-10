"إغاثي الملك سلمان" يواصل مشاريعه الخدمية وجهوده الإغاثية باليمن والسودان ولبنان

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.
وجرى خلال الفترة من 10 وحتى 16 يوليو 2024م، ضخ 630 ألف لتر من المياه الصالحة للاستخدام المنزلي، وضخ 646 ألف لتر من المياه الصحية للخزانات، وتنفيذ 25 نقلة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، إلى جانب إجراء 3 عمليات لتجفيف مياه الصرف الصحي، وصيانة 8 من الحمامات الطارئة.. استفاد من تلك الخدمات 11.700 فرد.
وضمن جهوده الإنسانية، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 108 سلال غذائية في مديرية البريقة بمحافظة عدن، استفاد منها 756 فردًا بواقع 108 أسر؛ وذلك ضمن مشروع توزيع المساعدات الغذائية في اليمن للعام 2024م.
ويأتي ذلك في إطار جهود المملكة -ممثلة في المركز- لتلبية الاحتياجات الأساسية من الغذاء للنازحين والأسر الأشد ضعفًا في اليمن.
وفي السودان، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أول أمس، 743 حقيبة إيوائية، و743 حقيبة عناية شخصية للأسر الأكثر احتياجًا من النازحين في محلية كسلا بولاية كسلا في جمهورية السودان، استفاد منها 4.273 فردًا؛ وذلك ضمن مشروع تقديم مساعدات إيوائية عاجلة إلى جمهورية السودان للعام 2024م.
يأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية التي تقدّمها المملكة (عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة)؛ لتخفيف معاناة الشعب السوداني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.
كما نفّذ جهاز إسعاف جمعية "سبل السلام" الاجتماعية في منطقة المنية شمال لبنان، 76 مهمة إسعافية خلال الأسبوع الماضي، بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وتنوعت المهمات بين نقل المرضى من المستشفيات وإليها وتقديم خدمات إسعاف جرحى حوادث السير في مدينة المنية.
يأتي ذلك في إطار مشروع دعم الخدمات والنقل الإسعافي بمناطق اللاجئين والمجتمع المستضيف في لبنان.