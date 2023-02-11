وفد أمريكي رفيع المستوى يزور الرياض للمشاركة في اجتماعات مجموعة العمل الخليجية - الأمريكية

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن زيارة وفد حكومي رفيع المستوى إلى المملكة للمشاركة في اجتماعات مجموعة العمل الخليجية - الأمريكية يومي 13 و16 فبراير الجاري، وسيجتمع الوفد في العاصمة الرياض التي تستضيف مقرّ الأمانة العامة لمجلس التعاون مع ممثلين عن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي والأمانة العامة لمناقشة الأولويات المشتركة.