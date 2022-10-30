"شؤون الحرمين" تقدّم خدمات الإرشاد المكاني لقرابة 52 ألف شخص في يوم واحد

وأضافت الرئاسة في إنفوجرافيك على حسابها بتويتر، أنه تم استهلاك 675 لتراً للتعقيم بالبايوكير، و580 لتراً للتعقيم بالروبوتات، و2750 لتر معقمات الأيدي.