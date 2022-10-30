"شؤون الحرمين" تقدّم خدمات الإرشاد المكاني لقرابة 52 ألف شخص في يوم واحد

كشفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عن أبرز الخدمات المقدمة بالمسجد الحرام ليوم أمس السبت 1444/04/04هـ.
وشملت جهود الرئاسة، تقديم خدمات الإرشاد المكاني باللغات لـ 51.927 مستفيداً، وتوفير 16 ألف سجادة بالمصليات.
وأضافت الرئاسة في إنفوجرافيك على حسابها بتويتر، أنه تم استهلاك 675 لتراً للتعقيم بالبايوكير، و580 لتراً للتعقيم بالروبوتات، و2750 لتر معقمات الأيدي.
وأفادت بأنه تمّ توزيع 1600 كتيب ومطوية و2868 خدمة تطويف، فيما استفاد 13.100 شخص من التوعية الرقمية، و111.225 شخصاً من التوعية الميدانية.