احذروا موجة برد مفاجئة.. "المسند": لا تتعجلوا بإدخال ملابس الشتاء في المخازن!

دعا أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند، إلى عدم الاستعجال في إدخال ملابس الشتاء في المخازن خشية حدوث موجة برد مفاجئة.
وفي التفاصيل، قال "المسند"، عبر حسابه على "تويتر": "بعض الناس يستعجل في إدخال ملابس الشتاء في المخازن، ظناً منه أن موجات البرد انتهت"، مشيراً إلى أن فعل هذا الأمر غير صحيح".
وأوضح يقول: "الأفضل أن ينتظر حتى بداية أبريل على الأقل، فقد نفاجأ بموجة برد عابرة.. قالوا: (يا ربنا يا رحيم اكفنا برد الحميم)".
وكان قد توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن يطرأ انخفاضٌ في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.