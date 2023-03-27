احذروا موجة برد مفاجئة.. "المسند": لا تتعجلوا بإدخال ملابس الشتاء في المخازن!

وفي التفاصيل، قال "المسند"، عبر حسابه على "تويتر": "بعض الناس يستعجل في إدخال ملابس الشتاء في المخازن، ظناً منه أن موجات البرد انتهت"، مشيراً إلى أن فعل هذا الأمر غير صحيح".