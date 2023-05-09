الأحساء.. عمليتان منفصلتان في 6 ساعات تنقذ حياة رضيع من "رباعية فالوت"

نجح أطباء القلب في محافظة الأحساء، في إنقاذ حياة طفل رضيع من رباعية فالوت في عملية جراحية معقدة لأول مرة تُجرى بالمركز، استغرقت 6 ساعات، وتكللت ولله الحمد بالنجاح.
وأوضحت وزارة الصحة، أن تجمع الأحساء الصحي أكد أن فريقًا طبيًّا بمركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب، تَمَكن من إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر 3 أشهر، ويزن (3.5) كيلو جرامات، من حالة رباعية فالوت؛ وهي مزيج من أربعة عيوب قلبية تظهر عند الولادة، وتعد من الحالات الحرجة.
وأكد الفريق الطبي أنه بعد إجراء الفحوصات السريرية والمخبرية والإشعاعية، تَبَين وجود العيوب الخلقية بالقلب التي تُعد من العيوب الخطرة على حياة المريض؛ حيث تَقرر إجراء تدخل جراحي نادر وعاجل، تم خلاله إصلاح رباعية فالوت بواسطة إغلاق الثقب بين البطينين، وفتح مجرى البطين الأيمن مع المحافظة على الصمام الرئوي.
وتم إجراء التدخل الجراحي في عمليتين منفصلتين، ليتم بعدها نقل المريض إلى قسم العناية المركزة لمتابعة حالته الصحية من قِبَل الأطباء وطواقم التمريض، لحين استقرار الحالة وخروجها بالسلامة من المستشفى بإذن الله.
يُذكر أن مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب، قدّم خدمات رعاية صحية قلبية متخصصة؛ حيث أجرى خلال العام الماضي 2022م (2180) عملية قسطرة قلبية؛ فيما أجرى أكثر من (800) عملية جراحية قلبية أخرى، وبلغ عدد المستفيدين الذين تلقوا الخدمات من العيادات الخارجية (80805).