الأحساء.. عمليتان منفصلتان في 6 ساعات تنقذ حياة رضيع من "رباعية فالوت"

وأوضحت وزارة الصحة، أن تجمع الأحساء الصحي أكد أن فريقًا طبيًّا بمركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب، تَمَكن من إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر 3 أشهر، ويزن (3.5) كيلو جرامات، من حالة رباعية فالوت؛ وهي مزيج من أربعة عيوب قلبية تظهر عند الولادة، وتعد من الحالات الحرجة.