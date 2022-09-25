"إغاثي" الملك يوزع 500 سلة غذائية للأسر اللاجئة والأكثر احتياجًا في لبنان

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 500 سلة غذائية في منطقة البقاع الأوسط اللبنانية، استفاد منها 500 أسرة من الأسر اللاجئة والأشد حاجة في المجتمع المستضيف.
ويأتي ذلك ضمن مشروع المركز لدعم الأمن الغذائي للاجئين الفلسطينيين والسوريين والمجتمع المستضيف في الجمهورية اللبنانية.
واصل فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع مساعدات إغاثية متنوعة للمتضررين من الفيضانات في جمهورية باكستان الإسلامية.
وجرى أمس الأول توزيع 2.165 سلة غذائية في مناطق ديرا غازي خان ومينوالي و راجن بور بإقليم البنجاب، ومنطقة سوات بإقليم خيبربختون خوا، استفاد منها 15.155 فردًا.
وتأتي هذه الجهود ضمن أعمال الجسر البري الإغاثي السعودي الذي وجّه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لدعم الشعب الباكستاني الشقيق عقب موجة السيول والأمطار الغزيرة التي اجتاحت عددًا من المدن والأقاليم هناك.