أراضي في العمارية والدرعية بمزاد ريوف

يعد المزاد من المزادات العقارية الاستثنائية حيث يطرح أراضٍ زراعية متنوعة في العمارية بمساحات تبدأ من 3000 م² حتى 50،000 م² في أرقى الوجهات الترويحية شمال غرب مدينة الرياض.