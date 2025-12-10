أراضي في العمارية والدرعية بمزاد ريوف

تعلن شركة مزاد التجارية عن البيع بالمزاد العلني وبإشراف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" عن إقامة "مزاد ريوف"
ينطلق المزاد يوم الخميس 18 ديسمبر 2025 م إلكترونيا عبر منصة مباشر للمزادات الساعة 12:00 مساءً ، ينتهي المزاد يوم الأحد 21 ديسمبر 2025م.
يعد المزاد من المزادات العقارية الاستثنائية حيث يطرح أراضٍ زراعية متنوعة في العمارية بمساحات تبدأ من 3000 م² حتى 50،000 م² في أرقى الوجهات الترويحية شمال غرب مدينة الرياض.
كما تطرح في المزاد مجموعة من الأراضي في الدرعية بقطع متجاورة تشكل بمجموعها بلك متميز في الحي حيث يفتح على شارع بعرض 80 متر
يميز الدرعية أصالتها المتجددة المستهدفة بالمشاريع العملاقة السكنية والتجارية والترفيهية
ويعتبر المزاد فرصة مزدهرة للأفراد والمطورين والمستثمرين.
ترحب شركة مزاد بجميع الاستفسارات على الأرقام:
0554550498 - 0554552081