وزير الخارجية يهنئ القيادة بمناسبة عيد الأضحى

رفع الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، باسمه ونيابةً عن منسوبي الوزارة، أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ولشعب المملكة، والأمتين الإسلامية والعربية، وجميع منسوبي وزارة الخارجية حول العالم، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.