"تعليم جازان" ينهي استعداداته لاستقبال 190268 طالبًا وطالبة في 1363 مدرسة

وأشارت إلى تنفيذ أعمال صيانة لمعامل الحاسب الآلي، كما تم دعم المعامل بأكثر من 147 شاشة تفاعلية جديدة، إضافة إلى 217 شاشة تفاعلية سابقة تم العمل على صيانتها والتي تستفيد منها أكثر من 176 مدرسة، والرفع باحتياجات الإنترنت في المدارس النائية، كما تم العمل على إنشاء أكثر من 5000 حساب وزاري جديد لمنسوبي الإدارة العامة ومكاتب التعليم والكوادر الإدارية في المدارس.