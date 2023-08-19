"تعليم جازان" ينهي استعداداته لاستقبال 190268 طالبًا وطالبة في 1363 مدرسة

أنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، خططها واستعداداتها لانطلاقة العام الدراسي الجديد 1445هـ، بعد انتهاء وإكمال عمليات صيانة وتأهيل وتشغيل المباني المدرسية والأجهزة التعليمية وأدوات الأمن والسلامة، واستقبال وتأمين وتوزيع الكتب الدراسية، وصرف الميزانية التشغيلية؛ في إطار السعي لانطلاقة واعدة لـ190268 طالبًا وطالبة، على مستوى 1363 مدرسة للبنين والبنات.
ونوّه المدير العام للتعليم بمنطقة جازان، ملهي بن حسن عقدي، بالدعم الكبير الذي يلمسه قطاع التعليم في المنطقة من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ومن متابعة دائمة من أمير منطقة جازان ونائبه؛ مما ساهم في اكتمال الخطط والجاهزية بتعليم جازان لاستقبال الطلاب والطالبات مطلع العام الدراسي الجديد.
وقال "عقدي": خطة الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان لانطلاقة العام الدراسي الجديد، قد بدأت منذ وقت مبكر بتضافر جهود جميع الإدارات التي عملت على إعداد الخطط وتنفيذها، وعمل الجولات الإشرافية والتفقدية، ومتابعة أعمال الصيانة والاستعداد، وبحث احتياجات المجتمع التعليمي؛ بما يضمن توفير بيئة تعليمية ملبية لاحتياجات الطلبة، ومحققة لأهداف العملية التعليمية بالمملكة.
وكشفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، عن رفع مستوى الجاهزية التقنية في مختلف المدارس، عبر خطة عمل تم العمل عليها قبل نهاية العام الدراسي السابق، تَضمنت تفعيل تلقي واستقبال بلاغات وطلبات الصيانة التقنية للمدارس عبر موقع "خدماتي"؛ مما ساهم في سرعة تقديم الخدمة ورفع مستوى الجاهزية التقنية بها.
وأشارت إلى تنفيذ أعمال صيانة لمعامل الحاسب الآلي، كما تم دعم المعامل بأكثر من 147 شاشة تفاعلية جديدة، إضافة إلى 217 شاشة تفاعلية سابقة تم العمل على صيانتها والتي تستفيد منها أكثر من 176 مدرسة، والرفع باحتياجات الإنترنت في المدارس النائية، كما تم العمل على إنشاء أكثر من 5000 حساب وزاري جديد لمنسوبي الإدارة العامة ومكاتب التعليم والكوادر الإدارية في المدارس.
ولفتت الإدارة إلى استحداث 6 مدارس جديدة، و10 روضات مع مطلع العام الدراسي الجديد، وترميم 40 مدرسة، بالإضافة إلى إسناد صيانة وإعادة تأهيل 34 مبنى مدرسي بمجمعات الإسكان بالمنطقة إلى شركة تطوير للمباني، وتوقيع 7 عقود تشغيل وصيانة لجميع المباني المدرسية التابعة لمدة 3 أعوام، إضافة إلى توقيع 8 عقود لصيانة وتشغيل أجهزة التكييف بجميع المدارس؛ وذلك ضمن استعداداتها لانطلاقة العام الدراسي الجديد.
وواصلت الإدارة جهودها واستعداداتها لتشغيل نحو 22 مدرسة من مدارس الحد الجنوبي بعد اكتمال استلامها من اللجان الأمنية، من خلال إنهاء أعمال الصيانة والعمل على اكتمال أعمال التأثيث وجاهزية المختبرات والمعامل ومصادر التعلم؛ بما يسهم في توفير متطلبات البيئة التعليمية الملائمة لأبنائها الطلاب وبناتها الطالبات، مع تحقيق متطلبات الأمن والسلامة فيها.
وعلى صعيد التجهيزات المدرسية؛ أنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان توزيع 66 سبورة إلكترونية جديدة للمدارس التابعة، وتجهيز 15 مختبرًا مدرسيًّا لمسار الصحة والحياة، وإكمال جاهزية مختبرات بقية المدارس، إضافة إلى اكتمال استقبال وترحيل كل المقررات الدراسية، كما تم توزيع أكثر من 40 ألف مقعد مدرسي وطاولة جديدة على مختلف المدارس التابعة.