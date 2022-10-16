تفاعلًا مع "سبق".. بدء العمل في توسعة طريق "الحمادة شقراء".. "صور"

ونشرت "سبق" عن خطورة الطريق في 24 محرم من عام 1437، تحت عنوان ("طريق الحمادة" بشقراء.. 40 عامًا وحصد الأرواح مستمر)؛ مشيرة إلى أن طريق الحمادة بمحافظة شقراء، الذي مضى على إنشائه 40 عامًا، لا يزال يحصد الأرواح جراء كثرة الحوادث التي تقع ووقعت فيه؛ إذ إن الطريق ضيق، ويفتقر لوجود أكتاف وأرصفة؛ على الرغم من كثرة سالكيه، وربطه بين إقليم الوشم وإقليم سدير، وعدد من مراكز محافظة شقراء.