تفاعلًا مع "سبق".. بدء العمل في توسعة طريق "الحمادة شقراء".. "صور"

بدء العمل في توسعة طريق الحمادة شقراء، وعمل أكتاف للطريق تفاعلًا مع تقرير "سبق" الذي نشرته عن ضيقه وخطورته وتهديد حفر الأرصفة وفوهات العبّارات المكسرة لسالكيه، وكان آخر تلك التقارير بعنوان طريق "حمادة شقراء" بلا أكتاف.. و"حُفر الأرصفة وفوهات العبّارات المكسرة" تهدد سالكيه).
وفي التفاصيل، كانت "سبق" قد نشرت عن خطورة طريق "الحمادة شقراء" موضحة أن سالكي طريق الحمادة الرابط بين شقراء وسدير والمجمعة في فزع يومي خوفًا من مزيد من الحوادث، والسبب ضيق الطريق، وتآكل أرصفته؛ حتى أضحى يحصد الأرواح البريئة بشكل متكرر ومتواصل.. وفي السنوات الأخيرة ازدادت خطورته بعد تعثر توسعته، وتوقف العمل فيه؛ إذ أصبحت حفر أرصفته و"عباراته" المكسرة، إضافة للحواجز التي على جنباته، تتربص بالأرواح والمركبات على حد سواء.
وكان آخر خبر نشرته "سبق" عن خطورة الطريق قبل شهرين تقريبًا وبالتحديد في 16 محرم 1444هـ، أكدت فيه ضيق الطريق وتعثر العمل فيه أكثر من مرة مناشدة بسرعة توسعته وإزالة خطورته.
وخلال السنوات الـ٧ الماضية تابعت "سبق" المطالب بتوسعة الطريق أولًا بأول، والإجراءات المتخذة حياله، وتقارير الجهات المسؤولة وذات العلاقة، وتفاعلها مع تلك المناشدات في حينها.
ونشرت "سبق" عن خطورة الطريق في 24 محرم من عام 1437، تحت عنوان ("طريق الحمادة" بشقراء.. 40 عامًا وحصد الأرواح مستمر)؛ مشيرة إلى أن طريق الحمادة بمحافظة شقراء، الذي مضى على إنشائه 40 عامًا، لا يزال يحصد الأرواح جراء كثرة الحوادث التي تقع ووقعت فيه؛ إذ إن الطريق ضيق، ويفتقر لوجود أكتاف وأرصفة؛ على الرغم من كثرة سالكيه، وربطه بين إقليم الوشم وإقليم سدير، وعدد من مراكز محافظة شقراء.
وقالت: منذ إنشاء الطريق قبل 40 عامًا لم يتم تحسينه أو توسعته، وبقي طريقًا ضيقًا مزدحمًا حاصدًا للأرواح؛ فهو طريق ضيق وغير مزدوج، ويربط بين إقليم سدير وإقليم شقراء والمراكز التابعة لهما، كما يربط بين محافظة شقراء ومراكزها، ويخدم: (مركز الحريق، ومركز الجريفة، ومركز حاضرة الداهنة، ومركز بادية الداهنة، ومركز الصوح)، ويربط كذلك بين هذه المراكز ومركز المشاش ومركز القصب.
وأكدت أن الطريق أصبح في الآونة الأخيرة مقصدًا للشاحنات المحملة بالبضائع ليلًا ونهارًا؛ بسبب تهرّب عدد من الشاحنات من نقاط الميزان التي توجد على الطرق الأخرى، كطريق "الرياض- المجمعة- القصيم"؛ مما زاد من معاناة سالكيه.
إدارة المرور: طريق خطر وبأكتاف متآكلة
وبعد تقرير "سبق" عن خطورة الطريق، وقفت إدارة المرور بشقراء على الطريق الضيق، وأكدت خطورته، وتآكل أكتافه. ونشرت "سبق" بتاريخ 24 شوال 1439 عن تقرير المرور حيال الطريق تحت عنوان (مرور شقراء تخاطب النقل وتوضح: "طريق حمادة" خطر).
وجاء في التقرير حينها أن "سبق" علمت أن إدارة مرور شقراء قامت بالشخوص على طريق الحمادة الممتد من "طريق شقراء- القصب- الرياض"، المنتهي في "طريق أشيقر- الداهنة- المجمعة"، بالقرب من مركز الجريفة. وخاطبت وزارة النقل بملاحظات عدة على الطريق؛ فيما أكدت إدارة المرور أن الطريق ذو مسار واحد، وضيق، ويشكل خطورة على سالكيه، وأنه يفتقر لوجود أكتاف على جنباته للتوقف المفاجئ للمركبات.
"النقل" تتفاعل
وتفاعلت وزارة النقل مع تقارير "سبق" التي ناشدت إيجاد حلول للطريق، وإزالة خطورته، واعتمدت توسعة الطريق قبل ٥ سنوات. ونشرت "سبق" في شهر شوال 1439 تحت عنوان "النقل" تعتمد توسعة وسفلتة طريق الحمادة بشقراء).
حفر الأرصفة وتكسير العبّارات يهددان الأرواح والمركبات
وما إن بدأ المقاول المتعهد بتوسعة الطريق الذي لا يتجاوز طوله كيلومترات معدودة؛ حتى توقف العمل؛ ليترك الطريق في وضع يشكل خطورة أشد، وتهديدًا أعظم للأرواح والمركبات؛ كون المقاول قام بإزالة رصيف الطريق لأجل إعادة رصفه وسفلتته؛ إلا أنه ترك بالرصيف حفرًا عميقة وخطرة، وملاصقة للطريق. ومع ضيق الطريق تكاد المركبات تقع في الرصيف المزال الذي تحول لحفر عميقة.
كما أن الحواجز البلاستيكية على جنبات الطريق زادت الطريق ضيقًا مع ضيقه السابق، ولا سيما أن المقاول لم ينجز مرحلة ثم ينتقل للأخرى؛ بل كان يعمل في مسافات طويلة دون إنجاز، ثم توقف العمل في الطريق بعد تعثره، وبقيت تلك الحواجز على جنبات الطريق؛ مما ضاعف من خطورته.
إضافة إلى ذلك تتخلل الطريق عبّارات كثيرة، وبعد سفلتة جزء من رصيف الطريق أصبحت العبّارات تشكّل خطرًا على سالكي الطريق؛ إذ إن الرصيف المسفلت ينتهي عند فوهة كل عبّارة؛ مما جعل المقاول يكتفي بوضع حواجز بلاستيكية عند كل عبّارة دون تكملة إصلاح العبارات المكسرة.
ولم تتوقف الخطورة عند هذا فحسب؛ إذ كسر المقاول فوهات العبارات التي لم تصلها الردمية بعد، ووضع على تلك العبّارات سواتر وحواجز تضيق الطريق، إضافة لخطورة فوهات العبارات المكسرة؛ إذ ظلت مصيدة تتربص بالمركبات سالكة الطريق.
وفي العام الماضي -وبالتحديد في شهر أكتوبر- تواصلت "سبق" مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية، وطرحت خطورة طريق الحمادة وتعثره، كما طرحت عليها تضاعَفَ خطورة الطريق بعد توقف المقاول عن العمل فيه، وترك الطريق في وضع سيئ ومزر؛ فأكدت وزارة النقل والخدمات اللوجستية أنها أدرجت الطريق المذكور ضمن خطتها لتوسعة جميع الطرق القديمة التي ليس لها أكتاف أسفلتية، ورفع كفاءتها، وتحسين مستوى السلامة على الطرق؛ إذ تم إبلاغ المقاول بمباشرة تنفيذ الأعمال المطلوبة على الطريق؛ إلا أنه تأخر في إنجازه.
وأضافت: "تم البدء في اتخاذ الإجراءات النظامية مع المقاول؛ إذ تم إحالة المشروع للسحب، ويجري استكمال الإجراءات النظامية بسحب الأعمال من المقاول، وتنفيذها على حسابه، وسيتم ترسية المشروع في أقرب وقت فور الانتهاء من استكمال الإجراءات".
وتواصلت "سبق" مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية في شهر محرم الماضي (قبل شهرين) بشأن توقف العمل في الطريق؛ فأوضحت الوزارة أنه تم ترسية المشروع، وأن المقاول المنفذ استلم الموقع، وفي انتظار إصدار تصاريح العمل واعتماد التحويلات من أجل البدء في تنفيذ الأعمال على الطريق المذكور وفق البرنامج الزمني المحدد له.