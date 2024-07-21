شركة "أسس" تقدم أراضيَ مطورة للبيع بطريقة شراء استثنائية

وما يتميز به مخطط "أسس المرجان"، هو موقعه الاستراتيجي في شمال شرق مدينة الرياض؛ نظرًا لكونه يبعد عن مطار الملك خالد الدولي وواجهة روشن وجامعة الأميرة نورة، مسافة لا تتجاوز الـ15 دقيقة.