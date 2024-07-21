شركة "أسس" تقدم أراضيَ مطورة للبيع بطريقة شراء استثنائية

قامت شركة "أسس" بطرح أراضٍ سكنية مطورة عبر منصة "سهيل"؛ بهدف تقديم تجربة شراء رقمية فريدة لعملائها والمحافظة على ريادتها للسوق العقاري السعودي.
ووصلت نسبة البيع للأراضي المطورة إلى 50% من إجمالي الأراضي المطروحة في المنصة؛ حيث تتوفر مساحات متعددة حسب الحاجة تصل إلى 555 م2 بأسعار مناسبة تبدأ من 662 ألف ريال.
وما يتميز به مخطط "أسس المرجان"، هو موقعه الاستراتيجي في شمال شرق مدينة الرياض؛ نظرًا لكونه يبعد عن مطار الملك خالد الدولي وواجهة روشن وجامعة الأميرة نورة، مسافة لا تتجاوز الـ15 دقيقة.
وبإمكانكم استعراض تجربة الشراء عبر تطبيق "سهيل" برحلة تبدأ من المعاينة والاستعراض، وحتى السداد والإفراغ بشكل رقمي متكامل عبر الرابط https://bit.ly/3WldOIV، ولمزيد من الاستفسارات الاتصال على الرقم الموحد: 920022230.