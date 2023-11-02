"الأرصاد" ينبه 11 منطقة: أمطار خفيفة إلى غزيرة وسيول وصواعق رعدية

ونبه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد أمطاراً متوسطة مع سيول وصواعق رعدية، وتشمل الحالة الأحساء والعديد وبقيق، وأمطار خفيفة على الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة، وأمطار خفيفة على الخفجي والنعيرية وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الجمعة.