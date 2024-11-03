مع نمو التجارة الإلكترونية.. "البقمي": يطالب شركات القطاع الخاص بإنشاء إدارات لحماية جمهورها من الاحتيال

ويطالب "البقمي" الشركات بإنشاء إدارات للوعي الإلكتروني، ويقول: "سأتحدث في هذا المقال عن دور الشركات والمؤسسات التجارية ونحوها، في مواجهة حيل بعض ضعاف النفوس الذين قد يستغلّون علامات وأسماء هذه الشركات والمؤسسات التجارية في اتخاذ أساليب وحيل إلكترونية، تستهدف أموال المتلقّي أو معلوماته البنكية. مساهمة الشركات والمؤسسات التجارية التي قد يكثر استغلال اسمها في محاولات الاحتيال الإلكتروني، على صعيد مواجهة هذا الأمر لا يتوقّف عند حدود رسالة نصية أو تغريدة في منصة "X"، بل هو أبعد من ذلك بكثير؛ حيث أصبحت هنالك حاجة ملحّة لإطلاق إدارات مختصّة بالوعي الإلكتروني داخل هذه الشركات تبتكر طرقًا وأساليب عملية في إيصال رسالة مباشرة لجمهورها تفنّد كل محاولات الاحتيال الإلكتروني".