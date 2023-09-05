"البديوي": لجنة محافظي البنوك المركزية الخليجية ستسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي

وأفاد "البديوي" خلال كلمته ما وجه به قادة دول المجلس في لقاءاتهم السابقة، وآخرها كان لقاؤهم التشاوري الثامن عشر الذي عقد في مدينة جدة في شهر يوليو الماضي بالتركيز على الجوانب الاقتصادية، واستكمال الخطوات المتبقية لقيام الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة وصولاً للوحدة الاقتصادية عام 2025م، لخدمة دول المجلس وشعوبها ورفاهيتهم وتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط بين دول المجلس.