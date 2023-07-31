محليات
الدمام.. بدء أعمال صيانة جسر طريق الملك فيصل لمدة 30 يوماً
سيتم إغلاق الطريق بالاتجاهين وتحويل حركة السير إلى طريق الخدمة
أعلنت أمانة المنطقة الشرقية، بدء أعمال صيانة جسر طريق الملك فيصل تقاطع طريق الملك عبدالعزيز الواقع بمدينة الدمام.
وأوضحت أن عملية الصيانة سوف تستمر لمدة 30 يومًا، اعتبارًا من (الثلاثاء) الموافق 14 / 1 / 1445هـ، وذلك بالتعاون إدارة مرور المنطقة.
وأكّدت أنه سيتم إغلاق طريق الملك فيصل بالاتجاهين، وتحويل حركة السير إلى طريق الخدمة، مع إغلاق الإشارة المرورية أسفل الجسر، للسماح باستمرارية الحركة.
وحول مستخدمي طريق الخدمة بطريق الملك عبدالعزيز، فإنه سيتم تحويل الحركة نحو اليمين.