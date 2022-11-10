"الحكومة الرقمية" تستعرض تجربة التحول بمعرض "السعودية الرقمية" في إسبانيا

ويمثل جناح "السعودية الرقمية" العديد من الجهات الحكومية؛ وهي: وزارة الداخلية، ووزارة الصحة، ووزارة العدل، ووزارة الاستثمار، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، والهيئة السعودية للسياحة، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، وهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، والمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية.