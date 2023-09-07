هيئة ذوي الإعاقة توقّع مذكرةَ تعاون مع مركز تنمية القطاع غير الربحي.. لإطلاق برامج توظيف

وقّعت هيئةُ رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة والهيئة العامة للإحصاء بالرياض، اليوم؛ مذكرةَ تعاون مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، تستهدف تعزيز التعاون في مجال تطوير، وبناء القدرات والخبرات الفنية للأشخاص ذوي الإعاقة والعاملين بالجمعيات غير الربحية؛ بغية تحقيق المنفعة المتبادلة، وذلك من خلال تنظيم الدورات التدريبية، والمؤتمرات العلمية وورش العمل، وتبادل الخبراء والمختصين.
وتتضمّن الاتفاقيةُ إطلاقَ برامج خاصة بتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال الربط بين الجمعيات وجهات التوظيف، والتعاون في مجال إطلاق مسار لبرامج الاستثمار الاجتماعي، وكذلك التعاون الإعلامي لرفع مستوى التوعية والتثقيف لدى المجتمع بشأن قضايا الإعاقة، والمشاركة في الفعاليات المختلفة التي تنظّمها كلٌّ من: الهيئة، والمركز.
ووقّع الاتفاقيةَ عن هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، الرئيسُ التنفيذي الدكتور هشام الحيدري، وعن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رئيسُه التنفيذي أحمد السويلم.
وتأتي الاتفاقية انطلاقًا من حرص الهيئة والمركز لتعزيز دور التكامل لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، لدعم كل ما يخدم الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز اندماجهم في المجتمع، كما تهدف لتعزيز التعاون في تحفيز القطاع غير الربحي والجمعيات من أجل الحصول على شهادة مواءمة، تقوم على مواءمة المحتوى والبرامج المقدمة من المركز للأشخاص ذوي الإعاقة.
يُذكر أنّ هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة تهدف إلى أن تكون المظلّة الجامعة لكل ما يُعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة، ومنحهم الحقوق الكاملة، بالتعاون مع الجهات المعنية وتعزيز الحضور في مختلف البرامج التنموية، وتسعى إلى ضمان حصولهم على حقوقهم المتصلة بالإعاقة، والمساهمة في تعزيز استقلاليتهم وتمكينهم من خلال مشاركاتهم في الأنشطة المختلفة، وإشراكهم بشكل كامل في جميع جوانب الحياة للوصول إلى مجتمع شامل وموائم.