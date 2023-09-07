هيئة ذوي الإعاقة توقّع مذكرةَ تعاون مع مركز تنمية القطاع غير الربحي.. لإطلاق برامج توظيف

يُذكر أنّ هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة تهدف إلى أن تكون المظلّة الجامعة لكل ما يُعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة، ومنحهم الحقوق الكاملة، بالتعاون مع الجهات المعنية وتعزيز الحضور في مختلف البرامج التنموية، وتسعى إلى ضمان حصولهم على حقوقهم المتصلة بالإعاقة، والمساهمة في تعزيز استقلاليتهم وتمكينهم من خلال مشاركاتهم في الأنشطة المختلفة، وإشراكهم بشكل كامل في جميع جوانب الحياة للوصول إلى مجتمع شامل وموائم.