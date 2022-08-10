تحت رعاية ولي العهد.. "القوات البحرية" تنظّم الملتقى البحري السعودي الدولي الثاني

وقال: "إقامة الملتقى البحري السعودي الدولي الثاني، تأتي استمرارًا لإسهامات المملكة في تعزيز السلم والأمن الدوليين، وتعزيزًا لدور القوات المسلحة ممثلة في القوات البحرية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالبيئة البحرية على المستوى الوطني، وما تقوم به القوات البحرية للدول الشقيقة والصديقة لدعم الجهود الإقليمية والدولية وتأمين حركة الملاحة البحرية، والإسهام في المحافظة على الاقتصاد العالمي".