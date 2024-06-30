بدء التسجيل والقبول في 19 تخصصًا لمرحلة البكالوريوس بالجامعة الإسلامية غدًا

أعلنت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بدء التسجيل والقبول لمرحلة البكالوريوس للعام الجامعي القادم 1446هـ للسعوديين والمنح الداخلية؛ ابتداءً من غد الاثنين الـ25 من شهر ذي الحجة الحالي، وحتى الـ3 من شهر محرم القادم؛ وذلك عبر موقعها الإلكتروني.
وبيّنت الجامعة أن القبول يشمل 9 كليات نظرية وعلمية بالجامعة، تشمل 19 تخصصًا في كليات الشريعة، والعقيدة والدعوة، والقرآن الكريم، والحديث الشريف، واللغة العربية والدراسات الإنسانية، والأنظمة والاقتصاد، إضافة إلى تخصصات كليات الهندسة، والحاسب الآلي، والعلوم؛ فيما ستعلن نتائج المرشحين وتأكيد القبول للسعوديين يوم 10 محرم القادم؛ بينما تعلن نتائج المرشحين من المنح الداخلية وتأكيد قبولهم يوم الـ18 من شهر محرم القادم.
ودعت الجامعة المتقدمين إلى الاطلاع على شروط ومعايير القبول، والتخصصات المتاحة، وإجراءات الترشيح وآلية المفاضلة ومراحل التقديم عبر موقعها الإلكتروني.