بدء التسجيل والقبول في 19 تخصصًا لمرحلة البكالوريوس بالجامعة الإسلامية غدًا

وبيّنت الجامعة أن القبول يشمل 9 كليات نظرية وعلمية بالجامعة، تشمل 19 تخصصًا في كليات الشريعة، والعقيدة والدعوة، والقرآن الكريم، والحديث الشريف، واللغة العربية والدراسات الإنسانية، والأنظمة والاقتصاد، إضافة إلى تخصصات كليات الهندسة، والحاسب الآلي، والعلوم؛ فيما ستعلن نتائج المرشحين وتأكيد القبول للسعوديين يوم 10 محرم القادم؛ بينما تعلن نتائج المرشحين من المنح الداخلية وتأكيد قبولهم يوم الـ18 من شهر محرم القادم.