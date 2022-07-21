الأحساء وحفر الباطن أعلى درجة حرارة بالمملكة وأبها والباحة الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، لليوم الخميس، على بعض مدن المملكة؛ لافتاً إلى تسجيل الأحساء وحفر الباطن47 درجة مئوية درجة فيما كانت الباحة وأبها الأدنى بـ18 مئوية.