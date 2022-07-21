الأحساء وحفر الباطن أعلى درجة حرارة بالمملكة وأبها والباحة الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، لليوم الخميس، على بعض مدن المملكة؛ لافتاً إلى تسجيل الأحساء وحفر الباطن47 درجة مئوية درجة فيما كانت الباحة وأبها الأدنى بـ18 مئوية.
وسجلت جدة وجازان والدمام والقنفذة وينبع والوجه أعلى نسبة رطوبة بالجو وتبلغ 90%.
وأكد المركز الوطني للأرصاد، في تقريره لدرجات الحرارة العظمى اليوم أن المدينة المنورة والدمام ورفحاء والخرج سجلت 46 درجة، ثم الرياض وبريدة وعرعر وسكاكا والدواسر والعلا 45 درجة.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت الباحة وأبها في أدنى القائمة بـ 18 درجة مئوية ثم القريات 24 درجة.